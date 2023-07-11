ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОБРАТИЛСЯ К НАСЕЛЕНИЮ В СВЯЗИ С НАВОДНЕНИЕМ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш обратился к населению в связи с наводнением, произошедшим 9 июля
«Уважаемые сограждане!
В минувшие дни мы столкнулись со стихийным бедствием, ранее не виданных масштабов.
Обрушившийся объем осадков привел к подтоплению более тысячи домовладений в Гагрском районе. Часть жителей все еще остается без электричества и подачи питьевой воды. Пострадали села Лдзаа, Алахадзы, Псахара, п. Бзыпта и часть города Гагра.
Коммунальные службы района, сотрудники МЧС, УВД, «Черноморэнерго» и другие ведомства работают в непрерывном режиме, задействована вся имеющаяся спецтехника и людской ресурс для ликвидации последствий стихии.
Еще вчера по моему поручению был организован оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, а для помощи пострадавшим организована горячая линия.
С сегодняшнего дня начинает работу районная комиссия по определению размеров нанесенного ущерба: осуществляется прием заявлений в местных администрациях по месту фактического проживания.
Местные администрации сел Лдзаа, Алахадзы, Псахара и поселка Бзыпта начинают прием заявлений от граждан, чьи домовладения пострадали.
Пострадавшие жители города Гагра могут обратиться с заявлениями в Администрацию Гагрского района.
Районная комиссия приступает к сбору информации с выездом в пострадавшие домовладения.
В этот сложный для всех нас час прошу проявить выдержку и терпение. Государство позаботится и поможет каждому нуждающемуся. Уверен, вместе мы со всем этим справимся!»