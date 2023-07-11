ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОБРАТИЛСЯ К НАСЕЛЕНИЮ В СВЯЗИ С НАВОДНЕНИЕМ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш обратился к населению в связи с наводнением, произошедшим 9 июля «Уважаемые сограждане! В минувшие дни мы столкнулись со стихийным бедствием, ранее не виданных масштабов.