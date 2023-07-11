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Абхазия Информ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОБРАТИЛСЯ К НАСЕЛЕНИЮ В СВЯЗИ С НАВОДНЕНИЕМ

Новости Вторник, 11 июля 2023 18:42
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОБРАТИЛСЯ К НАСЕЛЕНИЮ В СВЯЗИ С НАВОДНЕНИЕМ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш обратился к населению в связи с наводнением, произошедшим 9 июля

«Уважаемые сограждане!

В минувшие дни мы столкнулись со стихийным бедствием, ранее не виданных масштабов.

Обрушившийся объем осадков привел к подтоплению более тысячи домовладений в Гагрском районе. Часть жителей все еще остается без электричества и подачи питьевой воды. Пострадали села Лдзаа, Алахадзы, Псахара, п. Бзыпта и часть города Гагра.

Коммунальные службы района, сотрудники МЧС, УВД, «Черноморэнерго» и другие ведомства работают в непрерывном режиме, задействована вся имеющаяся спецтехника и людской ресурс для ликвидации последствий стихии.

Еще вчера по моему поручению был организован оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, а для помощи пострадавшим организована горячая линия.

С сегодняшнего дня начинает работу районная комиссия по определению размеров нанесенного ущерба: осуществляется прием заявлений в местных администрациях по месту фактического проживания.

Местные администрации сел Лдзаа, Алахадзы, Псахара и поселка Бзыпта начинают прием заявлений от граждан, чьи домовладения пострадали.

Пострадавшие жители города Гагра могут обратиться с заявлениями в Администрацию Гагрского района.

Районная комиссия приступает к сбору информации с выездом в пострадавшие домовладения.

В этот сложный для всех нас час прошу проявить выдержку и терпение. Государство позаботится и поможет каждому нуждающемуся. Уверен, вместе мы со всем этим справимся!»

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 11 июля 2023 18:44

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