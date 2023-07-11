ЛИВЕНЬ НЕ НАНЕС БОЛЬШОГО УЩЕРБА СУХУМУ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Ливень не нанес большого ущерба столице. Об этом сообщил замдиректора Департамента ЖКХ Администрации г. Сухум Руслан Авидзба.
«Подготовительные работы, которые провели летом по очистке рек, дали результат. Речки Басла, Адзапш из берегов не вышли. И все те районы, которые обычно затапливало – Беигуа, Титова – тоже все нормально. Видео, которое гуляет по соцсетям, о якобы наводнении в районе Новой столовой в Турбазе – это прошлогоднее видео, кто-то специально выложил. В этом году Басла из берегов не вышла благодаря проведенным работам по очистке и укреплению русла реки. Мы проехали там и посмотрели, все сухо и чисто», – сказал Авидзба.
Только Сухумка вышла из берегов в районе набережной, и частично Гариквара, вынося гравий на улицы.
«Сухумка в районе Лакоба вынесла бревна и ветки, закупорила русло, из-за этого вода вышла налево и направо и подтопила нижнюю часть по Лакоба – в сторону набережной. Сухумка выходит из берегов не потому, что ее не очистили, сам по себе узкий канал, по которому она течет. И единственное, частично подтоплено служебное помещение Абхазского драмтеатра со стороны улицы Пушкина. Низкая точка у здания там. Одно дерево упало в районе улицы Услара в Синопе. Уже убирают его», – уточнил Руслан Авидзба.
Авидзба подчеркнул, что с ночи открыта горячая линия в ЖКХ столичной администрации.
«Таких подтоплений нет, чтобы к кому-то вода в дом зашла и ему нужна помощь. Сотрудники сидят на телефоне, пока никто не звонил», – сказал он.
Об этом сообщает сайт столицы.