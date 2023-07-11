ЛИВЕНЬ НЕ НАНЕС БОЛЬШОГО УЩЕРБА СУХУМУ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Ливень не нанес большого ущерба столице. Об этом сообщил замдиректора Департамента ЖКХ Администрации г. Сухум Руслан Авидзба. «Подготовительные работы, которые провели летом по очистке рек, дали результат. Речки Басла, Адзапш из берегов не вышли. И все те районы, которые обычно затапливало – Беигуа, Титова – тоже все нормально. Видео, которое гуляет по соцсетям, о якобы наводнении в районе Новой столовой в Турбазе – это прошлогоднее видео, кто-то специально выложил. В этом году Басла из берегов не вышла благодаря проведенным работам по очистке и укреплению русла реки. Мы проехали там и посмотрели, все сухо и чисто», – сказал Авидзба.