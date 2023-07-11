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Абхазия Информ

ПОВРЕЖДЕНА ВОДОПРОВОДНАЯ ТРУБА ЧЕРЕЗ РЕКУ КЕЛАСУР

Новости Вторник, 11 июля 2023 18:51
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ПОВРЕЖДЕНА ВОДОПРОВОДНАЯ ТРУБА ЧЕРЕЗ РЕКУ КЕЛАСУР

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Насосная станция №3 в Келасуре обеспечивает водой Турбазу, улицы Армейская, Батумская, Чанба, села Дзыгута, Баслата. ​

«Вчера ночью повредило трубу, которая через речку проходит, удар какой-то был. Такое бывает, когда река поднимается. Наши службы уже выехали, подъездные пути затоплены, но занимаемся. Точное время подачи воды мне сложно сказать. Когда запускаем насосную станцию, надо часа два-три, чтобы резервуар на Батумской наполнился, а потом уже вода дошла до населения. Если мы закончим, допустим, в 20 часов, то воду население получит к 23 часам или к двенадцати ночи. Но сегодня мы решим вопрос. Работы ведутся», – сказал директор «Водоканала» Даур Пачкория.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 11 июля 2023 18:53

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