ПОВРЕЖДЕНА ВОДОПРОВОДНАЯ ТРУБА ЧЕРЕЗ РЕКУ КЕЛАСУР

«Вчера ночью повредило трубу, которая через речку проходит, удар какой-то был. Такое бывает, когда река поднимается. Наши службы уже выехали, подъездные пути затоплены, но занимаемся. Точное время подачи воды мне сложно сказать. Когда запускаем насосную станцию, надо часа два-три, чтобы резервуар на Батумской наполнился, а потом уже вода дошла до населения. Если мы закончим, допустим, в 20 часов, то воду население получит к 23 часам или к двенадцати ночи. Но сегодня мы решим вопрос. Работы ведутся», – сказал директор «Водоканала» Даур Пачкория.