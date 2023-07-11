ПРОЕЗД К ОЗЕРУ РИЦА В АБХАЗИИ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии сегодня открыли въезд в Рицинский национальный парк. Ранее он был закрыт из-за селей, сошедших в ущелье. Проезд в Бзыпское ущелье снова возможен – специалисты справились с последствиями непогоды и расчистили дорогу от селевых масс.