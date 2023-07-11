ПРОЕЗД К ОЗЕРУ РИЦА В АБХАЗИИ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии сегодня открыли въезд в Рицинский национальный парк. Ранее он был закрыт из-за селей, сошедших в ущелье.
Проезд в Бзыпское ущелье снова возможен – специалисты справились с последствиями непогоды и расчистили дорогу от селевых масс.
«Последствия стихии в Рицинском парке ликвидированы, мы вплотную занимались расчисткой дороги. Сегодня туристы посещают парк в обычном режиме», – сообщил директор парка Адамур Багателия.
В ночь на понедельник на Гагрский район обрушились мощные ливни, они привели к подтоплениям, перебоям с электрическом, временному закрытию дорог, в том числе и к горному озеру Рица. Весь понедельник ушел на восстановительные работы. Сегодня озеро Рица снова ждет туристов, которых пока немного – непогода в Краснодарском крае и Абхазии повлияла на планы многих отдыхающих.