В ПОЕЗДЕ СУХУМ – ПЕТЕРБУРГ НЕ ХВАТАЛО ВОДЫ И МЕСТ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Пассажиры поезда Сухум – Петербург рассказали о забитых вагонах, нехватке мест по купленным билетам и проблемах с водой. Перевозчик сослался на форс-мажор и пообещал бонусные баллы.