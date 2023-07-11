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Абхазия Информ

В ПОЕЗДЕ СУХУМ – ПЕТЕРБУРГ НЕ ХВАТАЛО ВОДЫ И МЕСТ

Новости Вторник, 11 июля 2023 19:01
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В ПОЕЗДЕ СУХУМ – ПЕТЕРБУРГ НЕ ХВАТАЛО ВОДЫ И МЕСТ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. Пассажиры поезда Сухум – Петербург рассказали о забитых вагонах, нехватке мест по купленным билетам и проблемах с водой. Перевозчик сослался на форс-мажор и пообещал бонусные баллы.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал обращение пассажиров поезда Сухум – Санкт-Петербург, которые рассказали о странной ситуации с билетами. На одно место в плацкартном вагоне оказалось сразу по три человека, у всех в билетах указано одно и то же место. Также, по рассказам пассажиров, кому-то достались билеты в несуществующие вагоны поезда.

«‎Ехать на таком поезде мне нужно 2 дня сидя, не отойти даже в туалет, потому что это место могут занять. Вода появилась только через 5 часов, белье даже не предложили. Некоторые люди здесь едут вообще без билета», – публикует канал комментарий пассажирки, которая села в поезд в Лазаревском районе Сочи.

Юга.ру получили комментарий от АО «Федеральная пассажирская компания»: «В связи с форс-мажорными обстоятельствами из-за неблагоприятных погодных условий на территории Республики Абхазия было остановлено движение поездов на участке Сухум – Гагры. 

Для организации вывоза пассажиров из Абхазии были предприняты все имеющиеся возможности и задействованы все свободные мощности. 

На станцию Цандрипш под поезд № 480 сообщением Сухум – Санкт-Петербург с территории РФ был отправлен специальный резервный состав, количество свободных мест в котором превышало количество проданных билетов. Таким образом, все пассажиры гарантированно были обеспечены местами.

Учитывая, что под посадку для пассажиров плацкартных вагонов были поданы вагоны СВ и купе, была вынужденно изменена схема рассадки пассажиров. Они размещались в свободном порядке, независимо от указанных в билетах мест. Затруднения с размещением на местах оперативно решались поездной бригадой после посадки в поезд.

Мы приносим извинения пассажирам и просим принять во внимание чрезвычайные обстоятельства произошедшего. Всем пассажирам поезда будут начислены 7000 баллов программы лояльности РЖД Бонус».

Как сообщали Юга.ру, 10 июля между Абхазией и РФ временно приостановили поезда. Из-за сильных дождей там размыло грунт под железной дорогой.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 11 июля 2023 19:07

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