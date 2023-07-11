ЭНЕРГЕТИКИ РАБОТАЮТ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
Новости Вторник, 11 июля 2023 19:07
Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. За истекшие сутки, система энергоснабжения по магистральным линиям (высокая сторона), пострадавшего от стихии Гагрского района восстановлена более, чем на 95%. Так же имеется большое количество повреждений в распределительных сетях (низкая сторона). Подтоплены или вышли из строя, в результате короткого замыкания многие объекты энергетической инфраструктуры, повалены опоры линий электропередач.
На данный момент восстановительные работы в Гагрском районе продолжаются. На усиление аварийных бригад в район была отправлена дополнительная техника, трактора, вышки и буровые установки.
Также в район проводимых работ на помощь гагрским энергетикам были отправлены специалисты Сухумского РЭС и головного офиса РУП Черноморэнерго. Работы ведутся круглосуточно.
В тоже время без напряжения остались ПС Цандрипш-тяга, ПС Гячрыпш, ПС Холодная речка. Причина выясняется. На линиях питающих данные подстанции работают специалисты.
Об этом сообщает РУП «Черноморэнерго».