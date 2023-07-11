ЭНЕРГЕТИКИ РАБОТАЮТ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

Сухум. 11 июля 2023. Абхазия-Информ. За истекшие сутки, система энергоснабжения по магистральным линиям (высокая сторона), пострадавшего от стихии Гагрского района восстановлена более, чем на 95%. Так же имеется большое количество повреждений в распределительных сетях (низкая сторона). Подтоплены или вышли из строя, в результате короткого замыкания многие объекты энергетической инфраструктуры, повалены опоры линий электропередач.