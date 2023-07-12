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Абхазия Информ

ОМБУДСМЕН АБХАЗИИ ВСТРЕТИТСЯ С РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГОЙ

Новости Среда, 12 июля 2023 17:47
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ОМБУДСМЕН АБХАЗИИ ВСТРЕТИТСЯ С РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГОЙ

Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. По приглашению Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, омбудсмен Абхазии Анас Кишмария 12 июля прибыла в Москву. В рамках трехдневного визита, после рабочей встречи уполномоченных в Доме прав человека, между правозащитными институтами будет подписано соглашение о взаимопонимании сторон.

Развитие и укрепление международных контактов с коллегами является одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия. Самой посещаемой страной для наших граждан является Российская Федерация, так же подавляющее число туристов в Абхазии, это граждане России. Культурные, экономические, социальные и многие другие аспекты жизнедеятельности нашей страны и РФ тесно связаны.

Взаимодействие омбудсменов наших стран является логическим продолжением укрепления взаимоотношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 12 июля 2023 17:54

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