ОМБУДСМЕН АБХАЗИИ ВСТРЕТИТСЯ С РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГОЙ

Сухум. 12 июля 2023. Абхазия-Информ. По приглашению Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, омбудсмен Абхазии Анас Кишмария 12 июля прибыла в Москву. В рамках трехдневного визита, после рабочей встречи уполномоченных в Доме прав человека, между правозащитными институтами будет подписано соглашение о взаимопонимании сторон.