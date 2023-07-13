ИНАЛ БЕРЗЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ XV АРАБСКИХ ИГР
Новости Четверг, 13 июля 2023 19:45
Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. Инал Берзения стал победителем, а Алан Абшилава бронзовым призером соревнований по вольной борьбе в рамках XV арабских игр, которые прошли в Алжире. Спортсмены выступали за сборную Сирийской Арабской Республики.
Алан выступал в весовой категории 79 кг, а Инал в 86 кг.
Инал является воспитанником тренера Тимура Джопуа, Алан – Хаджарата Гадлия.
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