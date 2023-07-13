ИНАЛ БЕРЗЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ XV АРАБСКИХ ИГР

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ . Инал Берзения стал победителем, а Алан Абшилава бронзовым призером соревнований по вольной борьбе в рамках XV арабских игр, которые прошли в Алжире. Спортсмены выступали за сборную Сирийской Арабской Республики.

