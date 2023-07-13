 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИНАЛ БЕРЗЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ XV АРАБСКИХ ИГР

Новости Четверг, 13 июля 2023 19:45
Оцените материал
(0 голосов)
ИНАЛ БЕРЗЕНИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ XV АРАБСКИХ ИГР

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. Инал Берзения стал победителем, а Алан Абшилава бронзовым призером соревнований по вольной борьбе в рамках XV арабских игр, которые прошли в Алжире. Спортсмены выступали за сборную  Сирийской Арабской Республики. 

Алан выступал в весовой категории 79 кг, а Инал в 86 кг. 

Инал является воспитанником тренера Тимура Джопуа, Алан – Хаджарата Гадлия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 13 июля 2023 19:47

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ СТАРТОВАЛ ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «СУХУМ ОПЕН 2023» ЛЕОН САБУА СЫГРАЛ В СОСТАВЕ КОМАНДЫ УРАРТУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.