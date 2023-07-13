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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ

Новости Четверг, 13 июля 2023 19:52
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УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба распорядился утвердить состав общественной комиссии по жилищным вопросам. В состав комиссии вошли 11 человек, среди которых сотрудники соответствующих департаментов Администрации Сухума, представители Федерации независимых профсоюзов и другие.

Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания 11 июля 2023 года.

Также своим следующим распоряжением глава Сухума утвердил график проведения заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам.

Распоряжение вступает в силу через семь дней после опубликования на официальном сайте Администрации города Сухум.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 13 июля 2023 19:55

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