УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ
Новости Четверг, 13 июля 2023 19:52
Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба распорядился утвердить состав общественной комиссии по жилищным вопросам. В состав комиссии вошли 11 человек, среди которых сотрудники соответствующих департаментов Администрации Сухума, представители Федерации независимых профсоюзов и другие.
Данное распоряжение вступает в силу с момента подписания 11 июля 2023 года.
Также своим следующим распоряжением глава Сухума утвердил график проведения заседаний общественной комиссии по жилищным вопросам.
Распоряжение вступает в силу через семь дней после опубликования на официальном сайте Администрации города Сухум.
Об этом сообщает сайт столицы.