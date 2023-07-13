УТВЕРЖДЕН СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ . Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба распорядился утвердить состав общественной комиссии по жилищным вопросам. В состав комиссии вошли 11 человек, среди которых сотрудники соответствующих департаментов Администрации Сухума, представители Федерации независимых профсоюзов и другие.