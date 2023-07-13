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Абхазия Информ

ОБСТАНОВКА В ГАГРЕ И НА ДРУГИХ КУРОРТАХ АБХАЗИИ НОРМАЛИЗОВАЛАСЬ

Новости Четверг, 13 июля 2023 20:12
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ОБСТАНОВКА В ГАГРЕ И НА ДРУГИХ КУРОРТАХ АБХАЗИИ НОРМАЛИЗОВАЛАСЬ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. Абхазия оправляется после удара стихии 8-9 июля 2023 года. Еще 3 дня назад – 10 июля, министр туризма республики Теймураз Хишба рекомендовал закрыть все пляжи.

МЧС отчиталось о спасении 30 туристов из затопленных ливнем курортных районов Абхазии. Отдыхающие жаловались на отсутствие связи, воды и света.

Рассказываем, какая обстановка в Абхазии сложилась на 13 июля 2023 года.

С 8 июля и до 11 числа в курортных районах Абхазии практически без остановки лил дождь. Туристы жаловались в социальных сетях, что экскурсионные маршруты не доступны и приходится проводить отпуск либо в номере, либо у бушующего моря.

На следующий день – 12 числа – погода нормализовалась. Согласно прогнозу синоптиков, сильные ливни в Абхазии закончились и не предвидятся в ближайшее время. Температура воздуха на побережье достигла средних +26 градусов. Ветер 2-2,5 м/с, влажность составляет примерно 50%.

До воскресенья почти на всей территории республики обещают солнечную погоду и облачность с прояснениями. Комфортнее всего сейчас в Цандрыпше, куда облака придут только в понедельник.

Заметим, что облачная и пасмурная погода (без осадков) продержится в Абхазии на протяжении всей следующей недели.

На 13 июля 2023 года в Гагре, можно сказать, повторно открыли купальный сезон. Туристы делятся снимками с прозрачной морской водой и заполненной отдыхающими береговой линией.

При этом санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует пока воздержаться от купания и дождаться полного очищения моря после непогоды.

«В Гаграх отлично! Погода солнечная, море ласковое! Дети из воды не выходят», – делятся впечатлениями отдыхающие в Гаграх.

Железная дорога в Абхазии возобновила работу. Четыре дня поезда не ездили в Гагрском районе из-за повреждения нескольких участков железнодорожных путей. Специалисты проделали все необходимые работы, чтобы восстановить ж/д связь.

«РУП «АЖД» устранило все последствия стихии, которая прошла в республике в Гагрском районе. Все поезда едут по графику и до конечной остановки вокзала «Сухум», – сказано на сайте «Абхазской железной дороги».

Из-за ливня в Абхазии сходили оползни, что разрушало транспортную инфраструктуру. Грязекаменные потоки 9 июля 2023 года сошли и на несколько участков дороги к любимому туристами озеру Рица.

Технические службы национального парка 10 числа оповестили отдыхающих и туристические агентства о временном прекращении его работы.

На 13 июля путь полностью расчистили. И туристов снова приглашают посетить Рицинский реликтовый национальный парк.

Судя по фотографиям путешественников, проделавших путь до границы с Абхазией через Джубгу, 13 июля обстановка на трассе М-4 «Дон» пришла в норму.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 13 июля 2023 20:18

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