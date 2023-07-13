ОБСТАНОВКА В ГАГРЕ И НА ДРУГИХ КУРОРТАХ АБХАЗИИ НОРМАЛИЗОВАЛАСЬ

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ . Абхазия оправляется после удара стихии 8-9 июля 2023 года. Еще 3 дня назад – 10 июля, министр туризма республики Теймураз Хишба рекомендовал закрыть все пляжи.