УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА РОССИИ И АБХАЗИИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что подписано соглашение о взаимопонимании с уполномоченным по правам человека в Республике Абхазия Анас Кишмарией.
Москалькова напомнила, что на днях президент России ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией и отметила, что соглашение о взаимопонимании поможет сближению стран и в правозащитной сфере.
«Соглашение позволит нам помогать как конкретным людям, так и выходить на системные вопросы в защите прав человека. Уполномоченные займутся правовым просвещением и обменяются лучшим опытом», – уточнила она.
По ее словам, соглашение позволит помогать как конкретным людям, так и выходить на системные вопросы в защите прав человека.
«Также в планах заниматься правовым просвещением, обмениваться лучшими практиками. Вместе повысим гарантии прав и свобод граждан наших стран», – подчеркнула российский федеральный омбудсмен.
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