РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. В I-ом полугодии 2023 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 400 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия. В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 1901 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 1902 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия» задержанные граждане привлечены к административной ответственности.
Возбуждено 6 уголовных дел по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».
Пресечено 8 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу грузов различного назначения: изъято более 600 блоков табачной продукции, 6 единиц оборудования для майнинга.
В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
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