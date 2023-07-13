ЛАША АШУБА ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ДИСКУССИИ ВОКРУГ ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ АПАРТ-ОТЕЛЯХ

«На мой взгляд и на взгляд ряда коллег, образуется не очень благоприятный фон вокруг обсуждения этих вопросов. Что в принципе мешает конструктивной работе над ними», – сказал Ашуба.

Спикер отметил, что вчера в Парламенте прошло расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике, в рамках которого обсуждался проект закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов».

«К обсуждению были привлечены члены Общественной палаты и представители ряда политических партий и общественных объединений. Участники встречи изложили свои позиции, были разные предложения и оценочные суждения, в обращении к депутатам от некоторых участников встречи звучали различные предостережения, иногда граничащие по своему смыслу с давлением. Коллеги постарались выслушать каждого и не переходить к полемике, за что я им отдельно благодарен», – сказал он.

Ашуба отметил, что в связи с объективными обстоятельствами и, возможно, недоработкой, к обсуждению были привлечены не все политические партии и общественные объединения, которые, как оказалось, желали бы поучаствовать в обсуждении этого вопроса.

«Считаю подобные встречи, обсуждения правильными и полезными, тем более по столь значимым вопросам», – отметил он.

Также спикер прокомментировал ситуацию, связанную со встречей президента в Общественной палате.

«Я не могу не упомянуть о том, что на протяжении недели активно муссируются вопросы, связанные со встречей президента в Общественной палате и дискуссией на тему вышеназванного проекта закона. В этом контексте хотел бы отметить, что и в случае с комитетом в Парламенте, и в случае со встречей в Общественной палате могли иметь место эмоциональные высказывания. Настоятельно рекомендую всем воздержаться от излишних эмоций и политизации при обсуждении подобных вопросов. Нужны конструктивный подход и холодная голова», – сказал Ашуба.

Лаша Ашуба отметил, что депутаты Парламента хорошо знают полномочия, которыми они наделены в соответствии с Конституцией Республики Абхазия и ее законами. И поэтому будут работать именно в их рамках.

«Мы и дальше продолжим работу над проектом данного закона и других законов в рабочем режиме», – подытожил спикер.

Об этом сообщает Апсныпресс.