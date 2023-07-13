«ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ВЕДЕТ РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ В ГАРСКОМ РАЙОНЕ

В с. Лдзаа по ул. Речная ведётся строительство двух линий – 10 кВ и 0,4 кВ;

Сухум. 13 июля 2023. Абхазия-Информ. В Гагрском районе идут работы по восстановлению энергоснабжения.

В с. Лдзаа по ул. Назадзе, обесточены свыше 30 домовладений. Ведутся работы по восстановлению;

В с. Псахара по ул. Виноградной ведутся работы по восстановлению повреждённых линий 10 кВ и 0,4 кВ;

В г. Гагра восстановлено энергоснабжение пансионата «Европа»;

Аварийная бригада приступила к работам по восстановлению энергоснабжения пансионата «Энергетик».

Также ведётся большое количество работ по заявкам от населения.