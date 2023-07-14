ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПОЛИГОНЕ ТБО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания проинспектировал строительные работы на полигоне твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Работы на объекте начались в октябре 2021 года в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба доложил главе государства о проведенных за этот период работах. Финансирование мероприятия было распределено на два года, на текущий момент завершается первый этап строительных работ. На полигоне площадью в 12 гектаров уже оборудован котлован для отходов, установлена сортировочная линия, заказано оборудование для очистных сооружений.

По словам Тимура Агрба, в ходе реализации второго этапа запланировано строительство очистных сооружений. «После сдачи объекта работа будет происходить по следующей схеме: 12 человек будут сортировать мусор, извлекая из него фракции металла, пластика, бумаги, стекла, затем органические отходы будут сбрасываться в котлован и утрамбовываться. Когда котлован заполнится, будет произведена рекультивация земель», – сказал Агрба.

Начальник УКС также добавил, что дорога, ведущая к полигону, будет покрыта асфальтобетоном.

Об этом сообщает сайт главы государства.