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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПОЛИГОНЕ ТБО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Новости Пятница, 14 июля 2023 14:32
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПОЛИГОНЕ ТБО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания проинспектировал строительные работы на полигоне твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Работы на объекте начались в октябре 2021 года в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба доложил главе государства о проведенных за этот период работах. Финансирование мероприятия было распределено на два года, на текущий момент завершается первый этап строительных работ. На полигоне площадью в 12 гектаров уже оборудован котлован для отходов, установлена сортировочная линия, заказано оборудование для очистных сооружений.

По словам Тимура Агрба, в ходе реализации второго этапа запланировано строительство очистных сооружений. «После сдачи объекта работа будет происходить по следующей схеме: 12 человек будут сортировать мусор, извлекая из него фракции металла, пластика, бумаги, стекла, затем органические отходы будут сбрасываться в котлован и утрамбовываться. Когда котлован заполнится, будет произведена рекультивация земель», – сказал Агрба.

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Начальник УКС также добавил, что дорога, ведущая к полигону, будет покрыта асфальтобетоном.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 14 июля 2023 14:38

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