ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ПОЛИГОНЕ ТБО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания проинспектировал строительные работы на полигоне твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района. Работы на объекте начались в октябре 2021 года в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
Начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба доложил главе государства о проведенных за этот период работах. Финансирование мероприятия было распределено на два года, на текущий момент завершается первый этап строительных работ. На полигоне площадью в 12 гектаров уже оборудован котлован для отходов, установлена сортировочная линия, заказано оборудование для очистных сооружений.
По словам Тимура Агрба, в ходе реализации второго этапа запланировано строительство очистных сооружений. «После сдачи объекта работа будет происходить по следующей схеме: 12 человек будут сортировать мусор, извлекая из него фракции металла, пластика, бумаги, стекла, затем органические отходы будут сбрасываться в котлован и утрамбовываться. Когда котлован заполнится, будет произведена рекультивация земель», – сказал Агрба.
Начальник УКС также добавил, что дорога, ведущая к полигону, будет покрыта асфальтобетоном.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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