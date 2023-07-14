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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Новости Пятница, 14 июля 2023 14:39
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания проводит выездное совещание с активом Гулрыпшского района. В работе актива принимают участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, министр внутренних дел Роберт Киут, руководитель Управления экономики Администрации президента Алхас Адзинба.

С докладом о деятельности Администрации района за 1-ое полугодие 2023 г. выступил глава Администрации Саид Харазия.

По его данным, доходная часть бюджета Гулрыпшского района за первое полугодие 2023 года выполнена на 104%. При плане 116 млн рублей фактические поступления составили 120 млн рублей. Из них собственные доходы – 43 млн рублей при плане 39 млн рублей.

Глава района проинформировал руководство страны, что по сравнению с аналогичным период 2022 года собственные доходы увеличились на 5 млн 350 тысяч рублей. Основными источниками налоговых и неналоговых поступлений в общей сумме доходов бюджета является подоходный налог.

«За отчетный период 2023 года из 13 видов собственных доходов план выполнен по девяти. За первое полугодие 2023 года в виде дотации из республиканского бюджета поступило 25 млн 769 тысяч рублей при плановом показателе 24 млн 900 тысяч рублей и субсидии – 48 млн 40 тысяч рублей. Также из резервного фонда президента была оказана материальная помощь в размере 350 тысяч рублей домовладениям, пострадавшим в результате стихийного бедствия в октябре 2022 года. Из резервного фонда Кабинета Министров было выделено 3 млн 538 тысяч рублей на приобретение спецтехники для МУП ЖКХ Гулрыпшского района – двух насосов, обеспечивающих водой около шести тысяч потребителей. Расходная часть бюджета за данный период выполнена на 94,4%. При плане 1 млн 419 тысяч рублей фактические расходы составили 1 млн 264 тысячи рублей. Основные расходы из бюджета приходятся на образование – 44,8 % от общей суммы расходов. Остаток свободных бюджетных средств на 01.07.2023 г. составляет 14 млн 277 тысяч рублей», – сообщил Харазия.

На повестке дня также вопросы финансово-хозяйственной деятельности, результаты деятельности районных отделений Министерства внутренних дел и результаты деятельности филиалов РУП «Черноморэнерго».

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 14 июля 2023 14:46

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