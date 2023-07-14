ВАЛЕНТИН ТРАПШ НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД АБХАЗИИ

Временно исполняющий обязанности начальника управления ГАИ Лоу Инал-ипа, согласно приказу министра внутренних дел, приступает к своим должностным обязанностям начальника управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия.

На должность заместителя начальника Управления Госавтоинспекции МВД Абхазии назначен Астамур Тания.

Пожелав успехов полковнику Трапш в работе, министр внутренних дел обозначил личному составу Госавтоинспекции ряд служебных требований. Первостепенной задачей в деятельности Госавтоинспекции Роберт Киут назвал снижение дорожно-транспортных происшествий.

Роберт Киут отметил, что только при слаженной работе сотрудников Госавтоинспекции повысится уровень безопасности на дорогах Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.