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Абхазия Информ

ВАЛЕНТИН ТРАПШ НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД АБХАЗИИ

Новости Пятница, 14 июля 2023 15:09
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ВАЛЕНТИН ТРАПШ НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД АБХАЗИИ

Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут представил нового начальника Управления Госавтоинспекции МВД Абхазии Валентина Трапш.

Временно исполняющий обязанности начальника управления ГАИ Лоу Инал-ипа, согласно приказу министра внутренних дел, приступает к своим должностным обязанностям начальника управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия.

На должность заместителя начальника Управления Госавтоинспекции МВД Абхазии назначен Астамур Тания.

Пожелав успехов полковнику Трапш в работе, министр внутренних дел обозначил личному составу Госавтоинспекции ряд служебных требований. Первостепенной задачей в деятельности Госавтоинспекции Роберт Киут назвал снижение дорожно-транспортных происшествий.

Роберт Киут отметил, что только при слаженной работе сотрудников Госавтоинспекции повысится уровень безопасности на дорогах Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

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