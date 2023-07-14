ВАЛЕНТИН ТРАПШ НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД АБХАЗИИ
Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут представил нового начальника Управления Госавтоинспекции МВД Абхазии Валентина Трапш.
Временно исполняющий обязанности начальника управления ГАИ Лоу Инал-ипа, согласно приказу министра внутренних дел, приступает к своим должностным обязанностям начальника управления общественной безопасности МВД Республики Абхазия.
Пожелав успехов полковнику Трапш в работе, министр внутренних дел обозначил личному составу Госавтоинспекции ряд служебных требований. Первостепенной задачей в деятельности Госавтоинспекции Роберт Киут назвал снижение дорожно-транспортных происшествий.
Роберт Киут отметил, что только при слаженной работе сотрудников Госавтоинспекции повысится уровень безопасности на дорогах Абхазии.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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