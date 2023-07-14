КОМПАНИЯ «ТУРИСТ» ОКАЗЫВАЛА ПОМОЩЬ АБХАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ПЕРЕВОЗКЕ ЛЮДЕЙ
Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. По поручению Министерства туризма Абхазии, национальная туристическая компания «Турист» оказывала помощь Абхазской железной дороге в перевозке людей, пока ж/д сообщение было приостановлено.
9 июля в результате подмыва железнодорожных путей в Гагре движение поездов было приостановлено. Сегодня ж/д сообщение восстановлено.
За это время АЖД совместно с компанией «Турист» перевозили гостей республики на автобусах к местам назначения.
Министр туризма Теймураз Хишба сообщил, что за этот период было перевезено 4585 человек.
Хишба отметил, что это не первая совместная работа Министерства туризма и АЖД.
«Национальной туристической компанией с 9 по 12 июля было совершено 59 рейсов, перевезено 2500 человек и задействовано 7 автобусов», – сказал Теймураз Хишба.
По его информации, в мае, когда стихия обрушилась на Гагру, НТК также работала совместно с АЖД.
Глава ведомства выражает особую благодарность водителям, которые были сняты с туристических маршрутов и помогли перевезти людей.
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