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Абхазия Информ

КОМПАНИЯ «ТУРИСТ» ОКАЗЫВАЛА ПОМОЩЬ АБХАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ПЕРЕВОЗКЕ ЛЮДЕЙ

Новости Пятница, 14 июля 2023 15:29
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КОМПАНИЯ «ТУРИСТ» ОКАЗЫВАЛА ПОМОЩЬ АБХАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ПЕРЕВОЗКЕ ЛЮДЕЙ

Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. По поручению Министерства туризма Абхазии, национальная туристическая компания «Турист» оказывала помощь Абхазской железной дороге в перевозке людей, пока ж/д сообщение было приостановлено.

9 июля в результате подмыва железнодорожных путей в Гагре движение поездов было приостановлено. Сегодня ж/д сообщение восстановлено.

За это время АЖД совместно с компанией «Турист» перевозили гостей республики на автобусах к местам назначения.

Министр туризма Теймураз Хишба сообщил, что за этот период было перевезено 4585 человек.

Хишба отметил, что это не первая совместная работа Министерства туризма и АЖД.

«Национальной туристической компанией с 9 по 12 июля было совершено 59 рейсов, перевезено 2500 человек и задействовано 7 автобусов», – сказал Теймураз Хишба.

По его информации, в мае, когда стихия обрушилась на Гагру, НТК также работала совместно с АЖД.

Глава ведомства выражает особую благодарность водителям, которые были сняты с туристических маршрутов и помогли перевезти людей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 14 июля 2023 15:35

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