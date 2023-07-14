МИНИСТР ТУРИЗМА ПОСЕТИЛ СЕЛО ПСАХАРА
Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба посетил село Псахара Гагрского района. Он встретился с главой села Саидом Дзяпш-ипа. На встрече также присутствовали вице-спикер Парламента Астамур Аршба и депутат районного собрания Рауль Дзяпш-ипа.
Саид Дзяпш-ипа рассказал министру, что село сильно пострадало в результате стихийного бедствия, произошедшего 9 июля.
По его информации, в селе пострадало большое количество домов, утонуло несколько десятков машин, смыло мост, размыло дороги, затопило насосы, а также, два объекта смыло водой.
Саид Дзяпш-ипа сообщил, что в большей части села нет света и воды.
Теймураз Хишба отметил, что ведутся работы по ликвидации последствий стихии и сельчанам будет оказана посильная помощь.
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