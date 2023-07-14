 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИНИСТР ТУРИЗМА ПОСЕТИЛ СЕЛО ПСАХАРА

Новости Пятница, 14 июля 2023 15:37
Оцените материал
(0 голосов)
МИНИСТР ТУРИЗМА ПОСЕТИЛ СЕЛО ПСАХАРА

Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба посетил село Псахара Гагрского района. Он встретился с главой села Саидом Дзяпш-ипа. На встрече также присутствовали вице-спикер Парламента Астамур Аршба и депутат районного собрания Рауль Дзяпш-ипа.

Саид Дзяпш-ипа рассказал министру, что село сильно пострадало в результате стихийного бедствия, произошедшего 9 июля.

По его информации, в селе пострадало большое количество домов, утонуло несколько десятков машин, смыло мост, размыло дороги, затопило насосы, а также, два объекта смыло водой.

Саид Дзяпш-ипа сообщил, что в большей части села нет света и воды.

Теймураз Хишба отметил, что ведутся работы по ликвидации последствий стихии и сельчанам будет оказана посильная помощь.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 14 июля 2023 15:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРОБЫ ПИТЬЕВОЙ И МОРСКОЙ ВОДЫ В ПИЦУНДЕ В НЕ ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ СБОРЫ СО СНАЙПЕРАМИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.