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Абхазия Информ

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ СБОРЫ СО СНАЙПЕРАМИ

Новости Пятница, 14 июля 2023 15:40
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В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛИСЬ СБОРЫ СО СНАЙПЕРАМИ

Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с планом боевой подготовки на летний период 2023 учебного года с 3 по 13 июля в масштабе Вооруженных Сил на полигонах Министерства обороны прошли сборы со штатными снайперами.

Основное внимание в ходе проведения сборов уделялось апробации новых форм и способов действия снайпера в бою, в условиях резкой изменяющейся обстановки.

Комплекс занятий состоял из теоретической и практической части. Стрелки изучали тактико-технические характеристики вооружения и специальной техники, основы и правила стрельбы в различных условиях.

В ходе практических занятий по тактической и специальной подготовке военнослужащие отработали различные способы скрытного передвижения и маскировки, обнаружения и поражения целей, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

В целях определения степени боевой выучки и готовности на завершающем этапе сборов с военнослужащими прошли соревнования, в ходе которых были выявлены лучшие снайперы.

Занятия проходили как в дневное, так и в ночное время.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 14 июля 2023 15:42

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