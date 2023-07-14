ТУРОПЕРАТОР СООБЩИЛ, ЧТО ОДИН ИЗ ОТЕЛЕЙ В АБХАЗИИ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАЗМЕЩЕНИЕ ТУРИСТОВ

Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. 13 июля турагенты начали получать информацию от туроператоров о том, что Happy Land guest house, расположенный в Пицунде, не сможет принять туристов в ближайшие дни. Об этом Profi.Travel сообщили представители туристической розницы.

Причина временной приостановки приема туристов в том, что из-за проливных дождей объекте размещения подтопило номера. Агентов просят оперативно проинформировать туристов о ситуации и предложить альтернативу для переселения.

Как добавляют агенты, «Пегас Туристик», например, предлагает в качестве альтернативы отель Argo hotel Gudauta (без питания).

Happy Land guest house – гостевой дом, в котором около 25 номеров, прокомментировали Profi.Travel представители туристической сферы Абхазии.

«Если говорить о Пицунде, то там вообще достаточно много пострадавших от непогоды небольших гостевых домов – на 15-25 номеров, – рассказали представители туриндустрии Абхазии. – В основном это частный сектор. Особенно много таких объектов подтопило на побережье Лдзаа – их там больше, чем крупных отелей. Кроме того, пострадали небольшие средства размещения в Алахадзы (поселок между Гагрой и Пицундой)».

Как добавляют местные жители, природный катаклизм такого масштаба – практически единственный за последние 80 лет.