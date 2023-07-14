БОЛЕЕ 70 МЛН РУБЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. Задолженность по оплате электроэнергии в Гулрыпшском районе составляет 70 млн 132 тысячи рублей, сообщил начальник РЭС Гулрыпшского района Зураб Ханагуа Аслану Бжания на выездном совещании президента.

«За 6 месяцев текущего года за потребленную электроэнергию в Гулрыпшском районе начислено 91 млн 292 тыс. рублей, оплачено – 21 млн 159 тысяч»,ы – отметил Ханагуа.

По его словам, за аналогичный период прошлого года процент сбора составил 29,3%.

«Процент оплаты за потребленную электроэнергию юридическими лицами за 6 месяцев составил 71.6%. Начислено 13 млн 946 тысяч рублей, оплачено – 9 млн 979 тысяч рублей, задолженность – 3 млн 967 тыс. рублей. Процент оплаты физическими лицами за 6 месяцев – 14,5 %. Начислено – 77 млн 345 тысяч рублей, оплачено 11 млн 180 тысяч рублей, задолженность – 66 млн 165 тысяч рублей», – сообщил Ханагуа.

Он проинформировал, что с целью приведения энергосистемы района к эксплуатируемому состоянию и подготовки к курортному и зимнему сезонам в течение первого полугодия 2023 года была проведена расчистка линий электропередач протяженностью 50 километров, заменены 35 рубильников, восстановлены высоковольтные кабели.

«Проведена замена 143 ветхих деревянных опор на железобетонные. Для улучшения качества электроснабжения жителей района дополнительно установлено 14 трансформаторов, заменено 15 сгоревших трансформаторов, произведена замена проводов протяженностью 35 км, подвешен СИП (самонесущий изолированный кабель) различного сечения, протяженностью 16 км», – отметил Зураб Ханагуа.

По его словам, работы по очистке линии электропередач и устранению аварийных участков продолжаются.

При этом Ханагуа подчеркнул, что складских резервов по запасным частям, рубильникам, железобетонным опорам и т.д. в Гулыпшском филиале «Черноморэнерго» нет. Они обратились в РУП «Черноморэнерго» с заявкой о поставке до 800 дополнительных железобетонных опор и других средств технического оснащения электрохозяйства.

Премьер-министр Александр Анкваб поинтересовался, почему население района перестало платить за электроэнергию.

«Раньше на 40 млн рублей оплата была больше. 14% оплаты за электроэнергию, это ниже низшего предела», – сказал Анкваб.

Президент Аслан Бжания отметил, что самой большой проблемой является энергетика, если люди не будут платить, то положение ухудшится.

«Уровень оплачиваемости надо повысить. Это проблема не только в Гулрыпшском районе, но и по всей республике», – отметил президент.

Об этом сообщает Апсныпресс.