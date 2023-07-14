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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С АКТИВОМ СУХУМСКОГО РАЙОНА

Новости Пятница, 14 июля 2023 19:16
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ С АКТИВОМ СУХУМСКОГО РАЙОНА

Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Сухумского района по итогам работы Администрации за первое полугодие 2023 года. 

В работе актива приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель президентской Администрации Джансух Нанба, члены правительства, депутаты.

«Доходная часть бюджета Сухумского района за первое полугодие 2023 года по плану составляет 126 млн рублей, в том числе собственные доходы 64,4 млн рублей, при плане 49,8 млн рублей, дотации 20,6 млн рублей, при плане 61,7 млн рублей, 41 млн рублей бюджет недополучил, субсидии – 14,2 млн рублей»,  сообщил глава Сухумского района Алхас Читанава.

Он также представил данные за электричество в Сухумском районе.

«Было собрано 9 миллионов рублей:  7,3 миллиона выплатили физлица, 1,7 миллиона юрлица. Общая задолженность составляет 45,8 миллиона рублей, – сообщил Читанава, отметив, что собираемость выросла на 50%. –  В прошлом году в этот период было собрано 4,5 млн рублей».

Глава района представил показатели по всем направлениям жизнедеятельности района.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 14 июля 2023 19:24

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