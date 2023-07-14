Сухум. 14 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Сухумского района по итогам работы Администрации за первое полугодие 2023 года.

«Доходная часть бюджета Сухумского района за первое полугодие 2023 года по плану составляет 126 млн рублей, в том числе собственные доходы – 64,4 млн рублей, при плане 49,8 млн рублей, дотации – 20,6 млн рублей, при плане 61,7 млн рублей, 41 млн рублей бюджет недополучил, субсидии – 14,2 млн рублей», – сообщил глава Сухумского района Алхас Читанава.



Он также представил данные за электричество в Сухумском районе.

«Было собрано 9 миллионов рублей: 7,3 миллиона выплатили физлица, 1,7 миллиона – юрлица. Общая задолженность составляет 45,8 миллиона рублей, – сообщил Читанава, отметив, что собираемость выросла на 50%. – В прошлом году в этот период было собрано 4,5 млн рублей».



Глава района представил показатели по всем направлениям жизнедеятельности района.

Об этом сообщает сайт главы государства.