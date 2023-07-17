ПРЕЗИДЕНТ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ПРИБЫЛ В ГАЛСКИЙ РАЙОН
Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания с рабочей поездкой прибыл в Галский район. В поездке главу государства сопровождают премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут.
Вначале президент побывал в Центральном городском парке Гала.
Заместитель главы Администрации Нарсоу Джопуа доложил президенту о ходе ремонтных работ, которые начались в октябре 2022 года.
«На протяжении 30 лет в парке никаких серьезных работ не производилось. Уже заменены все старые дренажные трубы, которые были установлены еще в советское время, каменные бордюры и фонари», – сказал Джопуа, отметив, что на эти работы из местного бюджета были выделено 5 млн рублей.
В перечень работ входит и укладка тротуарной плитки, установка лавочек и мусорных урн.
«В ближайшее время эти работы будут завершены», – добавил Джопуа.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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