 

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ НА ПЕРЕВАЛЕ ПЫВ

Новости Понедельник, 17 июля 2023 14:32
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ НА ПЕРЕВАЛЕ ПЫВ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Завершается реконструкция памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах, который расположен на перевале Пыв в Гудаутском районе. 

В начале июля инициативная группа культурного фонда «Платформа» под руководством почётного консула Республики Абхазия в Приволжском Федеральном округе России Владимира Литвинчука и военнослужащих Минобороны начала реконструкцию памятника.

Реконструкция памятника проводится в рамках историко-военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ, который культурный фонд «Платформа» презентовал в апреле 2021 года.

Изначально планировалось восстановить старый памятник, но позже было принято решение провести реконструкцию и коренным образом его переустроить. Памятник установлен на высоте 2 тысячи 40 метров над уровнем моря. Его высота составляет 90 сантиметров, а ширина – 175.

По словам активистов, на данном этапе осталось сделать зачистку и покраску задней части памятника.

Открытие памятника запланировано на 24 августа.

В восстановительных работах на перевале Пыв участвовали: представитель КФ «Платформа» Андрей Верхов, Николай Астафьев (СПб), военные Минобороны Абхазии под командованием командира части мотострелкового батальона МО РА Гудаутского района Омара Парцхалия.

Большую и неоценимую поддержку в восстановлении памятника оказали МО, МИД, Минкультуры Абхазии, фонд «Союз поисковых отрядов», Пограничный отряд СГБ РА, РУП «Черноморэнерго», Погрануправление ФСБ РФ в Абхазии, Дом Москвы в Сухуме, ТК «Апсны-Ойл» и Рицинский реликтовый национальный парк.

Отдельная благодарность за помощь в реконструкции памятника министру обороны Владимиру Ануа, советнику министра обороны Олегу Аршба, послу Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба, генеральному директору топливной компании «Апсны-Ойл» Олегу Лакоба.

9 октября 2023 года исполняется 80 лет со дня победы в битве за Кавказ – одной из наиболее затяжных и кровопролитных компаний Великой Отечественной войны.

Это важная дата в мировой истории, поскольку именно она во многом предопределила победоносный для антигитлеровской коалиции исход войны.

Об этом сообщает пресс-служба культурного фонда «Платформа».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 14:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ПРИБЫЛ В ГАЛСКИЙ РАЙОН В ЗАПОВЕДНИКЕ «СУХУМСКАЯ КРЕПОСТЬ» ПРОЙДЕТ ФОТОВЫСТАВКА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.