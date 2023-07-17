ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКА СОВЕТСКИМ ВОИНАМ НА ПЕРЕВАЛЕ ПЫВ

В начале июля инициативная группа культурного фонда «Платформа» под руководством почётного консула Республики Абхазия в Приволжском Федеральном округе России Владимира Литвинчука и военнослужащих Минобороны начала реконструкцию памятника.

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Завершается реконструкция памятника советским воинам, павшим в битве за Кавказ в 1942-1943 годах, который расположен на перевале Пыв в Гудаутском районе.

Реконструкция памятника проводится в рамках историко-военно-патриотического проекта «Кавказский фронт», посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ, который культурный фонд «Платформа» презентовал в апреле 2021 года.

Изначально планировалось восстановить старый памятник, но позже было принято решение провести реконструкцию и коренным образом его переустроить. Памятник установлен на высоте 2 тысячи 40 метров над уровнем моря. Его высота составляет 90 сантиметров, а ширина – 175.

По словам активистов, на данном этапе осталось сделать зачистку и покраску задней части памятника.

Открытие памятника запланировано на 24 августа.

В восстановительных работах на перевале Пыв участвовали: представитель КФ «Платформа» Андрей Верхов, Николай Астафьев (СПб), военные Минобороны Абхазии под командованием командира части мотострелкового батальона МО РА Гудаутского района Омара Парцхалия.

Большую и неоценимую поддержку в восстановлении памятника оказали МО, МИД, Минкультуры Абхазии, фонд «Союз поисковых отрядов», Пограничный отряд СГБ РА, РУП «Черноморэнерго», Погрануправление ФСБ РФ в Абхазии, Дом Москвы в Сухуме, ТК «Апсны-Ойл» и Рицинский реликтовый национальный парк.

Отдельная благодарность за помощь в реконструкции памятника министру обороны Владимиру Ануа, советнику министра обороны Олегу Аршба, послу Приднестровья в Абхазии Гарри Купалба, генеральному директору топливной компании «Апсны-Ойл» Олегу Лакоба.

9 октября 2023 года исполняется 80 лет со дня победы в битве за Кавказ – одной из наиболее затяжных и кровопролитных компаний Великой Отечественной войны.

Это важная дата в мировой истории, поскольку именно она во многом предопределила победоносный для антигитлеровской коалиции исход войны.

Об этом сообщает пресс-служба культурного фонда «Платформа».