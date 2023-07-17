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Абхазия Информ

В ЗАПОВЕДНИКЕ «СУХУМСКАЯ КРЕПОСТЬ» ПРОЙДЕТ ФОТОВЫСТАВКА

Новости Понедельник, 17 июля 2023 14:41
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В ЗАПОВЕДНИКЕ «СУХУМСКАЯ КРЕПОСТЬ» ПРОЙДЕТ ФОТОВЫСТАВКА

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. 19-23 июля на площадке государственного историко-культурного заповедника «Сухумская крепость» пройдет фотовыставка, организованная Центром Гуманитарных программ.

Выставка «ФОТОМОЗАИКА: Абхазия в поздне-советский период» призвана передать атмосферу и реальные культурные, научные, общественные и политические события насыщенного периода конца 70-х и 80-х годов вплоть до 1992 года.

Важно сохранить для истории, с одной стороны, неповторимую атмосферу постепенного освобождения от коммунистических догм, ощущение свободы, творческого и общественного подъема, надежд на более справедливое устройство жизни, а с другой – свидетельства неумолимого нарастания напряженности, вылившегося в столкновения в 1989 году, а затем и в полномасштабную грузино-абхазскую войну 1992-1993 годов.

Открытие выставки 19 июля в 16.00

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 14:44

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