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Абхазия Информ

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «СУХУМ ОПЕН 2023»

Новости Понедельник, 17 июля 2023 14:44
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ТУРНИРА «СУХУМ ОПЕН 2023»

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. 13-16 июля, при поддержке МУ Администрации г. Сухум «Управления по делам молодежи и спорта», проходил Международный шахматный турнир «Сухум опен 2023» в возрастных категориях до 7, 8, 9, 10, 11, 12 лет и среди взрослых. Турнир посвящен 30-летию Победы и 15-летию признания независимости Республики Абхазия.

В турнире приняли участие шахматисты со всех регионов Абхазии, а также России. Всего было 170 участников.

Список победителей во всех возрастных категориях.

Среди мальчиков и девочек до 7 лет: Хинтба Глеб (Гудаута), Геленидзе Сандро (Гудаута), Ткебучава Давид (Сухум), Егорова Елизавета (Пицунда), Гулария Эмили (Гудаута), Папба Адель (Сухум).

Среди мальчиков и девочек до 8 лет: Трофимов Николай (Сочи), Паравян Атом (Сухум), Мумджян Карен (Сухум), Палавандзия Анна (Сухум), Агрба Амира (Гудаута), Бганба Нила (Гагра).

Среди мальчиков и девочек до 9 лет: Топчян Армен (Гулрыпш), Тос-оглы Кемаль (Гагра), Кузнецов Даниил (Гудаута), Дзагоева Мари (Сухум), Шмиголь Ирина (Тверь), Ладария Адриана (Гагра).

Среди мальчиков и девочек до 10 лет: Топчян Армен (Гулрыпш), Егоров Арсений (Пицунда), Адлейба Дамир (Сухум), Шалина Дарья (Сухум), Габуния Саломея (Сухум).

Среди мальчиков и девочек до 11 лет: Топчян Армен (Гулрыпш), Абанос Эмир (Пицунда), Агрба Адмир (Сухум), Лакоба Сария (Гудаута), Марченко Полина (Сухум), Ладария Кира (Гагра).

Среди мальчиков и девочек до 12 лет: Топчян Армен (Гулрыпш), Абанос Эмир (Пицунда), Адлейба Дамир (Сухум), Марченко Полина (Сухум), Цвижба Анастасия (Сухум), Сичинава Амелия (Пицунда).

Среди взрослых – основной состав: Шанава Тимур (Очамчыра), Красильников Евгений МФ (Челябинск), Кварацхелия Тристан (Сухум), Полей Дэниел (Сухум), Меньшиков Александр МФ (Екатеринбург), Тужба Константин (Сухум).

С национальным рейтингом: Табарян Артем (Сухум), Гаспарян Даниель (Гагра), Бигвава Роланд (Сухум).

Ветераны: Шайнуров Талгат (Казань), Шаньгин Валерий МФ (Челябинск), Миносян Сергей (Очамчыра).

Юноши до 16 лет: Хурхумал Айнар (Очамчыра), Аджинджал Аскар (Сухум), Турков Богдан (Сухум) 

Девушки до 16 лет: Лаквитава Сарида (Сухум), Марченко Полина (Сухум).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 14:54

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