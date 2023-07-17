НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ 8000 КОНТРАБАНДНЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Сотрудниками т/п «Псоу» ГУТО и ТК Государственного таможенного комитета Абхазии в зоне таможенного контроля и режима пешеходной линии по направлению экспорт, остановлен гражданин Российской Федерации.

В ходе таможенного досмотра багажа гражданина обнаружена и изъята табачная продукция в количестве 8 000 штук, о наличии которой в установленной форме заявлено не было.