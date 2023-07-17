ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДНАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Должностными лицами отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» ГУТО и ТК Государственного таможенного комитета Абхазии, в ходе реализации оперативной информации, в зоне таможенного контроля т/п «Псоу», на автомобильном направлении «импорт» было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство под управлением гражданина Республики Абхазия.

В результате досмотра автомобиля была обнаружена и изъята алкогольная продукция, раннее приобретенная в магазине беспошлинной торговли «DUTY FREE» в количестве 50 бутылок.

Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.