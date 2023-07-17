СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД НАЙДЕН В МОРЕ В АБХАЗИИ
Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Подводные археологи в Абхазии нашли новые объекты в Черном море. Находки были обнаружены в районе Нового Афона и Сухума.
«Побережье республики богато подводными памятниками. На территории страны существовали крупные морские центры. Они были вовлечены в черноморскую средневековую торговлю», – заявил Виктор Лебединский, глава Центра историко-археологических исследований Крыма.
Археологи нашли в море в Абхазии 20 необычных предметов. Среди находок – корабль «Сиракуза» российского флота.
В районе Сухума под водой обнаружены средневековые постройки.
Исследования в Абхазии будут продолжены, территория очень интересна. Работы проводились учеными из Института востоковедения РАН и Абхазского музея.