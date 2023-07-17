СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД НАЙДЕН В МОРЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Подводные археологи в Абхазии нашли новые объекты в Черном море. Находки были обнаружены в районе Нового Афона и Сухума.

«Побережье республики богато подводными памятниками. На территории страны существовали крупные морские центры. Они были вовлечены в черноморскую средневековую торговлю», – заявил Виктор Лебединский, глава Центра историко-археологических исследований Крыма.