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Абхазия Информ

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД НАЙДЕН В МОРЕ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 17 июля 2023 15:05
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД НАЙДЕН В МОРЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Подводные археологи в Абхазии нашли новые объекты в Черном море. Находки были обнаружены в районе Нового Афона и Сухума.

«Побережье республики богато подводными памятниками. На территории страны существовали крупные морские центры. Они были вовлечены в черноморскую средневековую торговлю», – заявил Виктор Лебединский, глава Центра историко-археологических исследований Крыма.

Археологи нашли в море в Абхазии 20 необычных предметов. Среди находок – корабль «Сиракуза» российского флота.

В районе Сухума под водой обнаружены средневековые постройки.

Исследования в Абхазии будут продолжены, территория очень интересна. Работы проводились учеными из Института востоковедения РАН и Абхазского музея.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 15:07

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