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Абхазия Информ

В РАЙОНЕ ОЧАМЧЫРЫ НАШЛИ ДРЕВНЕЕ ГОРОДИЩЕ

Новости Понедельник, 17 июля 2023 15:08
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В РАЙОНЕ ОЧАМЧЫРЫ НАШЛИ ДРЕВНЕЕ ГОРОДИЩЕ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Российские ученые нашли в Абхазии потерянный в лесах город Гюэнос, древнее поселение находится в районе Очамчыры. Активные исследования на местности начнутся в 2024 году.

В Абхазии в этом сезоне археология получила богатый материал для работы. Произведен ряд открытий в море, а на суше в Очамчыре найдено древнее городище.

«Мы довольны результатами, добыли много нового материала, который будем обрабатывать. После полевых работ проводится камеральная обработка материала, в процессе чего появляется новая информация», – сообщил завотдела историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения РАН Виктор Лебединский

Это поселение, объяснил археолог, относится к трем крупным центрам на территории современной Абхазии, которые в античную эпоху и во времена средневековья, были известны как центры морской торговли

Остатки Гюэноса обнаружили с помощью современной лидарной технологии, связанной с отражением света от поверхности. Теперь ученым предстоит изучить полученный материал, выделить интересующие области и расчистить от растительности древние сооружения, говорится в интервью Лебединского на радио Sputnik.

Всего за сезон ученые открыли в Абхазии порядку двух десятков необычных объектов, их изучение продолжится в будущем году.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 15:27

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