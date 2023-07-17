ОТКРЫТ ФОТОСТЕНД ПОГИБШИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В АБХАЗИИ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Фотостенд погибших добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии открыли в сухумском офисе «Движения матерей Абхазии за мир и социальную справедливость». Открытие приурочили к 30-летию Победы в войне.

На мероприятии побывали заместитель главы Администрации Сухума Леон Кварчия, послы Южной Осетии и Приднестровья в Абхазии Олег Боциев и Гарри Купалба, матери погибших воинов, ветераны ОВ НА Абхазии и из Северного Кавказа, общественность.

Белое полотно со стенда сняли добровольцы, ветераны войны, Герой Абхазии Аслан Абаев и кавалер ордена Леона, председатель Ассоциации добровольцев из Чечни Вахид Керимов.

Как рассказала председатель городского «Движения матерей за мир и социальную справедливость» Фируза Чамагуа-Капба, в офисе уже открыты фотостенды погибших воинов сухумцев, а также погибших соотечественников из зарубежья, и теперь открыли третий стенд, посвященный добровольцам.

«Все ребята наши герои. Вместе с нашими сыновьями завоевали свободу и независимость Абхазии. Чьи фотографии смогли достать, мы разместили на стенде, и приведен список имен добровольцев, чьи фотографии не удалось найти, – уточнила Фируза Чамагуа-Капба. – Мы не хотим забывать их. К нам могут приходить школьники, студенты. Фотостенды будут наглядным пособием для подрастающего поколения».

Кавалер ордена Леона, председатель ассоциации добровольцев из Чечни Вахид Керимов отметил значимость увековечения памяти героев для подрастающего поколения.

«Каждый шаг, сделанный в сторону увековечения памяти добровольцев, многое значит для родителей и родных погибших так же, как и для народа Абхазии. Сегодня особенный день. Обратите внимание на лица на стенде – сколько в них благородства. Это были благородные и честные люди, которым можно было доверять на все сто процентов. Будем надеяться, что такие люди еще родятся, и будут продолжать охранять Абхазию от любого агрессора. Пока мы живы, будем рядом стоять», – сказал Керимов.

Депутат Народного Собрания – Парламента Леонид Лакербая, председатель благотворительного фонда «Помним», который занимается делами добровольцев, отметил: «Хочу сказать огромное спасибо «Движению матерей», благодаря вам появился подобный стенд. Чтобы помнить добровольцев, лишним ничего не будет. Из таких мероприятий складывается память. Если мы это забудем, грош цена нам. Это значит, забыть вообще о Победе. Благотворительный фонд «Помним» при поддержке руководства страны побывал во всем Северном Кавказе, мы посетили родителей погибших. Осталась Ингушетия, в понедельник едем туда. На сегодняшний день 79 матерей и отцов погибших добровольцев живы. К сожалению, их число уменьшается, время диктует свое. Но мы должны о них помнить».

Председатель сухумского отделения «Движения матерей за мир и социальную справедливость» Фируза Чамагуа-Капба выразила благодарность всем, кто оказал помощь в подготовке фотостенда – главе Администрации города Сухум Беслану Эшба, директору «Пивоваренного завода» Амре Ануа, гендиректору «А-Мобаил» Борису Барциц, индивидуальным предпринимателям Адгуру Таркил, Дауру Ардзинба и другим.

Об этом сообщает сайт столицы.