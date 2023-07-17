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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ ИЩУТ ТУРИСТКУ, ПРОПАВШУЮ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

Новости Понедельник, 17 июля 2023 15:46
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В АБХАЗИИ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ ИЩУТ ТУРИСТКУ, ПРОПАВШУЮ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Больше недели в Абхазии ищут российскую туристку, пропавшую во время наводнения. Спасатели прочёсывают береговую линию и с воздуха осматривают предполагаемый район местонахождения женщины.

По информации МЧС, отдыхающую смыло бурным течением реки в Гагрском районе. На курорт она приехала вместе с супругом.

Из-за непогоды, обрушившейся на Абхазию 9 июля вслед за Сочи, были подтоплены дворы, частные дома, приостановлено движение поездов и ограничено движение транспорта в районе Бзыбского вокзала, Пицундского поворота и в самой Гагре.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 15:50

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