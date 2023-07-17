В АБХАЗИИ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ ИЩУТ ТУРИСТКУ, ПРОПАВШУЮ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ
Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Больше недели в Абхазии ищут российскую туристку, пропавшую во время наводнения. Спасатели прочёсывают береговую линию и с воздуха осматривают предполагаемый район местонахождения женщины.
По информации МЧС, отдыхающую смыло бурным течением реки в Гагрском районе. На курорт она приехала вместе с супругом.
Из-за непогоды, обрушившейся на Абхазию 9 июля вслед за Сочи, были подтоплены дворы, частные дома, приостановлено движение поездов и ограничено движение транспорта в районе Бзыбского вокзала, Пицундского поворота и в самой Гагре.