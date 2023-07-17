В АБХАЗИИ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ ИЩУТ ТУРИСТКУ, ПРОПАВШУЮ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Больше недели в Абхазии ищут российскую туристку, пропавшую во время наводнения. Спасатели прочёсывают береговую линию и с воздуха осматривают предполагаемый район местонахождения женщины.

По информации МЧС, отдыхающую смыло бурным течением реки в Гагрском районе. На курорт она приехала вместе с супругом.