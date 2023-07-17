Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел выездное совещание с активом Галского района по итогам работы Администрации за первое полугодие 2023 года. В работе актива приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель президентской Администрации Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут.

На активе также обсуждались вопросы финансово-хозяйственной деятельности, результаты деятельности районных отделений МВД, результаты деятельности филиалов РУП «Черноморэнерго».

Руководитель Галского филиала РУП «Черноморэнерго» Нияз Джгереная проинформировал о положении дел в энергетике. Он рассказал, что Галская РЭС проводит работы по увеличению мощности трансформаторов, что существенно улучшает качество электроэнергии. Также, согласно его докладу, в городской черте были установлены два дополнительных трансформатора, заменены 25 опор и 3 км линий электропередач. Однако Джгереная обратил внимание на необходимости больших капиталовложений в энергетическую отрасль.

«Отрасль в упадке, ее нужно реанимировать», – сказал он.

С отчетным докладом об итогах деятельности за первое полугодие выступил глава Администрации Галского района Константин Пилия.

По словам К. Пилия, в районе непростая ситуация с критической инфраструктурой. Также существуют проблемы с бесперебойным снабжением питьевой водой и восстановлением дорожных покрытий как проселочных дорог, так и дорог в черте города Гал.

Говоря о качественном снабжении электричеством, глава района отметил, что необходимо реставрировать электросети и установить дополнительные трансформаторы.

Кокнстантин Пилия в своем докладе сказал о необходимости уделить более пристальное внимание одному из важнейших вопросов – воспитанию детей дошкольного возраста.

Согласно докладу, основу экономики Галского района составляют предприятия сельскохозяйственной отрасли, торговли и сферы услуг, а также природные ископаемые в виде производства щебня и добычи песка. Также в районе имеются торфяные залежи (18 млн куб).

«Конечно, сельскохозяйственная отрасль была и остается важнейшей частью экономики, на которую мы делаем упор», – сказал К. Пилия.

Он сообщил, что общая площадь района – 43 тыс. га, из которых 28,3 тыс. га – сельхозугодия. Из них задействованы на сегодняшний день 13 тыс. га и, согласно инвентаризации, на текущий период расчищают 7 тыс. га.

«Ореха фундука в среднем с одного гектара собирают 1,5 тыс. кг, а в общем район производит до 10 тыс. тонн орехов. Цитрусовых – до 300 га, с одного гектара собирают от 20 до 150 кг. Из 200 га, выделенных под ягодные культуры, освоены 20 га, собираемость в среднем с корня составляет от 3 до 5 кг. Под кукурузу, бахчевые (арбуз, дыня) и овощные культуры обработано 3 тыс. га, из которых под кукурузу – 2,7тыс. и под остальные – 340 га», – доложил глава района.

По целевой программе развития сельского хозяйства республики за отчетный период из представленных 9 проектов одобрено 8 на сумму 3, 5 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году было одобрено 9 проектов на сумму 7, 9 млн рублей.

Константин Пилия рассказал, что в районе на протяжении двух лет действует Комиссия по инвентаризации сельскохозяйственных земель.

«У нас появилась возможность выявлять реальную картину по использованию земель. Производится юридическое закрепление земли за жителями, после чего данные передаются налоговой инспекции. Благодаря деятельности этой комиссии, в прошлом году бюджет района был пополнен более чем на 500 тыс. рублей в виде оплаты земельного налога», – сообщил Пилия.

Также в жилищном отделе Управления городского хозяйства была создана Комиссия по инвентаризации жилищного фонда. Она была сформирована для учета квартир в многоквартирных домах.

«В этом полугодии данная работа полностью завершена», – отметил Пилия и добавил, что в Галском районе ни одно здание и сооружение не стоит на юридическом балансе.

«Мы уже завершили работу по трем зданиям – зданию Администрации, Отдела образования и зданию, в котором расположены суд, прокуратура района, ЗАГС и нотариус», – доложил глава Галского района.

По его словам, прежде чем взять на баланс эти здания, руководству района потребовалось замерить полноценный объем, оценить их материальную стоимость, что несет немалую финансовую нагрузку.

«Эту работу мы намерены продолжать, она трудоёмкая, но необходимая. Для полноценной работы необходимо обновить техническое оснащение, так как вся техника устарела и практически износилась», – сказал Пилия.

Район также нуждается в колесном тракторе, двух мусоровозах под евроконтейнер, одном мусоровозе под большой контейнер, колесном тракторе, в одном самосвале КАМАЗ и в бульдозере.

Об этом сообщает сайт главы государства.