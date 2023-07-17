В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДТОПЛЕНИЙ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии продолжаются работы по ликвидации последствий ливней, обрушившихся на соседнюю республику в ночь с 8 на 9 июля. В результате паводка подтопило около 1,1 тысячи домовладений.

Вода затопила практически все улицы Гагры, Сухума и Очамчырского района. Были сильно повреждены дороги, водонапорные башни, подтопило и социально-значимые объекты.