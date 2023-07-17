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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДТОПЛЕНИЙ

Новости Понедельник, 17 июля 2023 16:49
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В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДТОПЛЕНИЙ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. В Абхазии продолжаются работы по ликвидации последствий ливней, обрушившихся на соседнюю республику в ночь с 8 на 9 июля. В результате паводка подтопило около 1,1 тысячи домовладений.

Вода затопила практически все улицы Гагры, Сухума и Очамчырского района. Были сильно повреждены дороги, водонапорные башни, подтопило и социально-значимые объекты.

Сейчас расчищена и работает большая часть пляжей. Функционируют также и гостевые дома, отели и турбазы. Рабочие приступили к благоустройству городских улиц и дорог.

Также продолжается ремонт железной дороги: пути очищают от принесенных водой камней, закрепляют шпалы и проводят проверку контактной сети.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 16:57

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