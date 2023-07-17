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Абхазия Информ

ЯРМАРКА ФЕРМЕРСКИХ СЫРОВ В ОЧАМЧЫРЕ

Новости Понедельник, 17 июля 2023 17:00
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ЯРМАРКА ФЕРМЕРСКИХ СЫРОВ В ОЧАМЧЫРЕ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. В Очамчыре прошла ярмарка фермерских сыров, организованная проектным офисом Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) и структурой ООН-Женщины в рамках проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции».

В мероприятии приняли участие 9 фермеров, которые представили свою молочную продукцию. Каждая из этих женщин прошла профессиональное обучение под руководством экспертов ФАО и получила поддержку в виде оборудования для молочного производства и корма для скота.

Ярмарка отличилась своим богатым разнообразием: к дегустации были доступны европейские выдержаные сыры качотта, кашкавал и уже полюбившийся всем халлуми. Особым спросом также пользовалась известная во всем мире фета в оливковом масле, приготовлению которой женщины-фермеры обучились этим летом у международного эксперта Стояна Врачева.

Дополнительно каждый посетитель ярмарки мог приобрести и другую местную продукцию, такую как сулугун, домашний творог и мацони, вина орехи, мед, варенье и многое др.

«Такие ярмарки носят важный характер, так как отражают большой потенциал местного сельского хозяйства, знакомят население с местной продукцией и способствуют дальнейшему развитию производителей. Проектный офис ФАО стремится внести свой вклад в поддержание устойчивого сельского хозяйства», – сказал менеджер проекта Владимир Кокарев.

Это уже вторая сельскохозяйственная ярмарка, которую проводят проектный офис ФАО ООН и ООН-Женщины в качестве поддержки развития местного сельского хозяйства и женщин-фермеров в расширении их экономических возможностей.

Проект «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» осуществляется совместно со структурой «ООН-Женщины» Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC).

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 17:02

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