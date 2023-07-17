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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА В СЕЛЕ КОХОРА

Новости Понедельник, 17 июля 2023 20:20
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ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА В СЕЛЕ КОХОРА

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания посетил сегодня фермерские хозяйства по выращиванию цитрусовых и голубики в селе Кохора Ткуарчалского района.

Предприниматели София Бигвава и Элана Джопуа ознакомили главу государства с хозяйствами, рассказали о том, как налаживалась здесь работа, а также о перспективах развития.

София Бигвава рассказала, как в совхозе на 300 гектарах земли выращивают цитрусовые. «На сегодняшний день уже высажено около десяти тысяч саженцев мандаринов, апельсинов и лимонов», – сказала она.

Предприниматель Элана Джопуа рассказала президенту, что в прошлом году сбор урожая голубики составил около 7 тонн, в нынешнем урожай вырос в два раза.

Глава государства подчеркнул, что подобного рода инициативы предпринимателей положительно сказываются на имидже района и непременно должны получать государственную поддержку на всех уровнях.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 20:28

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