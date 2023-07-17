ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА В СЕЛЕ КОХОРА

Предприниматели София Бигвава и Элана Джопуа ознакомили главу государства с хозяйствами, рассказали о том, как налаживалась здесь работа, а также о перспективах развития.

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания посетил сегодня фермерские хозяйства по выращиванию цитрусовых и голубики в селе Кохора Ткуарчалского района.

София Бигвава рассказала, как в совхозе на 300 гектарах земли выращивают цитрусовые. «На сегодняшний день уже высажено около десяти тысяч саженцев мандаринов, апельсинов и лимонов», – сказала она.

Предприниматель Элана Джопуа рассказала президенту, что в прошлом году сбор урожая голубики составил около 7 тонн, в нынешнем урожай вырос в два раза.

Глава государства подчеркнул, что подобного рода инициативы предпринимателей положительно сказываются на имидже района и непременно должны получать государственную поддержку на всех уровнях.

Об этом сообщает сайт главы государства.