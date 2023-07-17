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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРОЙ НАПРАВЛЕНЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРОТЕСТЫ В РЯД МИНИСТЕРСТВ

Новости Понедельник, 17 июля 2023 20:34
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ГЕНПРОКУРАТУРОЙ НАПРАВЛЕНЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРОТЕСТЫ В РЯД МИНИСТЕРСТВ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Гражданско-судебным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии в соответствии с планом работы на первое полугодие 2023 года проведена проверка деятельности МВД, Министерства социального обеспечения и демографической политики и Министерства туризма по исполнению требований Закона РА «О порядке рассмотрения обращений граждан РА» №2278-с-IV от 31.12.2008г. за период с 2021 г. по 2022 г. включительно.

По результатам проведения проверки всех трёх министерств в Кабинет министров направлено представление в целях устранения нарушений и недопущению их впредь.

Кроме того, в рамках вышеуказанной проверки были изучены локальные акты- инструкции министерств на предмет соответствия требованиям настоящего закона.

По выявленным противоречиям положений данных инструкций с законодательством приняты соответствующие меры прокурорского реагирования – в адрес руководства МВД и Министерства туризма направлены протесты с целью приведения инструкций в соответствие с требованиями настоящего закона.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 20:39

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