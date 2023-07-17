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Абхазия Информ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА ТАДЖИКИСТАН ЗА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Новости Понедельник, 17 июля 2023 20:39
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ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНИНА ТАДЖИКИСТАН ЗА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Таджикистан – Маллаева Боймухамеда Гулмирзоевича, 1968 года рождения, обвиняемого в совершении преступления в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224 (незаконное приобретение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере)   Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Маллаев Б.Г. обвинялся и признан виновным в незаконном хранении, перевозке наркотического вещества «метадон» в особо крупном размере, массой – 146,464 граммов, которые были им расфасованы в 305 полиэтиленовых пакетиков, с целью последующего сбыта путем «тайных закладок».

Согласно вводной и резолютивной частей обвинительного приговора Маллаев приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей в доход государства.

Вину в предъявленном обвинении Маллаев Б.Г. признал полностью.

В течение 15 рабочих дней со дня вручения полной версии приговора стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд.

Названное лицо считается невиновным до вступления обвинительного приговора в законную силу.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 20:44

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