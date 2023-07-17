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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕНА ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Новости Понедельник, 17 июля 2023 20:44
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ЗАВЕРШЕНА ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с планом работы Генеральной прокуратуры на первое полугодие 2023 г. Гражданско-судебным управлением Генпрокуратуры Абхазии проведена контрольная проверка (ранее аналогичная проверка проводилась в 2021 году) деятельности Министерства социального обеспечения и демографической политики по осуществлению государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Абхазия за 2021-2022 гг.

По результатам предыдущей проверки за 2021 г. в Министерство направлялось Представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь, при этом были подробно изложены меры, которые необходимо предпринять для налаживания деятельности Государственной инспекции труда Министерства.

Данное представление было рассмотрено, и дан ответ о том, что выявленные нарушения устранены и замечания приняты во внимание с целью недопущения их впредь.

Однако, по результатам повторной контрольной проверки вновь выявлены значительные недоработки в деятельности Государственной инспекции по труду,

Учитывая изложенное, 29.06.2023 г. в Кабинет министров Абхазии направлено Представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь с привлечением к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения законодательства Республики Абхазия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 17 июля 2023 20:52

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