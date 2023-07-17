УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ БАДРЫ ПИЛИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД

Для рассмотрения по существу материалы уголовного дела направлены в Гагрский районный суд.

Пилия Б.С. обвиняется в том, что 20 сентября 2022 года, примерно в 13 часов 30 минут в поселке Цандрипш Гагрского района, по улице Октябрьская, подъехал на автомашине марки «Тойота» за регистрационным знаком С883ВК АВН к центру поселка, для встречи с последним с которым у него были неприязненные отношения, возникшие в результате драки имевшей место 19 сентября 2022 года в кафе «Саучи».

Реализуя свой преступлений умысел и осознавая общественную опасность своих действий, желая их наступление, с применением имевшегося при нем заранее приготовленного для совершения убийства гладкоствольного охотничьего ружья 16 калибра, снаряженное патроном с дробовым зарядом №3, внезапно для потерпевшего, выбежав из своей автомашины, произвел прицельный выстрел в Анкваб Ш.Д., находившегося в своей автомашине марки «Хонда».

Последний, выбежав из машины и избежав попадания в него дробового снаряда, стал убегать по проезжей части улицы Октябрьская спасая свою жизнь, однако, желая довести свой преступлений умысел до конца Пилия Б.С., прицелившись произвел еще один выстрел в Анкваб Ш.Д., тем самым причинив огнестрельное, дробовое ранение волосистой части головы, шейного отдела позвоночника - причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, однако свой преступный умысел не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку Анкваб Ш.Д. была своевременно оказана неотложная медицинская помощь в Гагрской Центральной районной больнице. После совершенного преступления, Пилия Б.С. на автомашине марки «Тойота» скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

27 сентября 2022 года Пилия Б.С. задержан и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Названное в данном сообщении лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.