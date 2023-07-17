ХЛЕБОПЕКИ ПРОСЯТ ОТПУСТИТЬ ЦЕНЫ ХЛЕБ

Сухум. 17 июля 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, на котором было продолжено рассмотрение обращения некоммерческого партнерства «Гильдия пекарей Абхазии». Данное обращение содержит просьбу о рассмотрении вопроса отмены регулирования цены на хлеб, который производят коммерческие организации.

В заседании приняли участие представитель президента в Парламенте, министр юстиции Анри Барциц, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, ее заместитель Эмма Голеузова, представители Министерства по налогам и сборам, производители хлеба и хлебобулочных изделий.

Участники встречи обсудили ряд проблем, связанных с затратами на производство хлеба и регулированием цен.

Министр экономики проинформировала, что исполнительная власть занимается вопросами ценообразования в данной сфере. По ее словам, в частности, ведется работа по утверждению методики расчета цены на хлеб и установлению уровня рентабельности, обсуждение этого состоится совместно со всеми заинтересованными лицами.