ВСТРЕЧА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «СИРИУС» ХАНСОМ-ЙОАХИМОМ ФРАЕМ

Глава государства поприветствовал германо-российского музыкального менеджера, выразив надежду на то, что эта встреча станет импульсом для плодотворного сотрудничества в будущем в сфере культуры.

Ханс-Йоахим Фрай, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием, оказанный ему в Абхазии, и подтвердил свое намерение укреплять культурные связи с республикой.

Аслан Бжания и Ханс-Йоахим Фрай обсудили возможность реализации совместных гуманитарных проектов. Основной темой двустороннего сотрудничества в ближайшей может стать организация фестиваля Абхазии на площадке культурного центра «Сириус» с участием абхазских артистов эстрады, танцевальных и театральных коллективов.

Об этом сообщает сайт главы государства.