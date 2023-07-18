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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «СИРИУС» ХАНСОМ-ЙОАХИМОМ ФРАЕМ

Новости Вторник, 18 июля 2023 20:50
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ВСТРЕЧА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «СИРИУС» ХАНСОМ-ЙОАХИМОМ ФРАЕМ

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с музыкальным менеджером, художественным руководителем культурного центра «Сириус» Хансом-Йоахимом Фраем.

Глава государства поприветствовал германо-российского музыкального менеджера, выразив надежду на то, что эта встреча станет импульсом для плодотворного сотрудничества в будущем в сфере культуры.

Ханс-Йоахим Фрай, в свою очередь, выразил благодарность за теплый прием, оказанный ему в Абхазии, и подтвердил свое намерение укреплять культурные связи с республикой.

Аслан Бжания и Ханс-Йоахим Фрай обсудили возможность реализации совместных гуманитарных проектов. Основной темой двустороннего сотрудничества в ближайшей может стать организация фестиваля Абхазии на площадке культурного центра «Сириус» с участием абхазских артистов эстрады, танцевальных и театральных коллективов.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 18 июля 2023 20:53

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