АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. В ходе инспекционной поездки президента Аслана Бжания по Очамчырскому району начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба отчитался о проделанных работах по освещению республиканской трассы Псоу-Ингур на участке Сухум-Очамчыра.

На первом этапе были установлены 600 опор, на втором этапе запланирована установка 560 опор, из которых около 300 уже установлены в районе Гулрыпш-Адзюбжа.

Лимит финансирования второго этапа работ составляет 104 млн рублей. Работы продолжаются и в настоящее время. По итогу завершения второго этапа республиканскую трассу будут освещать 1160 светильников.

«Светильники современные, по техническим требованиям устойчивы к скачкам напряжения», – сказал Агрба.

Он заверил, что ко Дню Победы и Независимости работы завершатся и республиканская трасса будет полностью освещена.

Аслан Бжания также побывал с инспекцией на месте проведения русловыпрямительных работ на реке Кодор.

В связи с возникшей угрозой размыва и подтопления близлежащих жилых территорий было принято решение, на основании экологического заключения, по согласованию с президентом, провести работы по выпрямлению русла реки Кодор.

На проведение берегоукрепительных и русловыпрямительных работ было выделено 60 млн рублей из резервного фонда президента.

На участке устраивается канал, длина которого составляет 2,200 м, ширина – 200 м, средняя глубина канала – 1,5 м. В канал ляжет основное русло реки. Объем выполненных работ на данном участке составил примерно 1 млн кубов перемещенного грунта, а после создания береговой линии подрядчик будет каждый год помогать очищать Кодор.

Жители близлежащего села выразили благодарность президенту.

«Если бы работы начались позже, то прошедшие ливневые дожди могли привести к плачевным последствиям», – говорили они.

Руководитель подрядного предприятия ООО «Неруд-Инвест» Бенур Квирая отметил, что выпрямление русла было остро необходимой мерой, и поблагодарил президента, который лично контролирует ход работ и часто приезжает с инспекцией.

Затем Аслан Бжания осмотрел набережную в городе Очамчыра, где завершилась укладка новой тротуарной плитки и построена спортплощадка.

По информации главы Очамчырского района Беслана Бигвава, на набережной уложили около 3 тыс. кв. метров плитки на общую сумму 5, 2 млн рублей.

Высажены туи, установлены лавочки, построен питьевой фонтан, проведено освещение, поставлены урны.

Аслан Бжания также побывал на городском центральном стадионе им. В. Дараселия.

Директор стадиона Нодар Цудия рассказал, как обустраивается стадион.

«Аналога очамчырскому полю с натуральным футбольным газоном нет в Абхазии», – пояснил Цудия.

Президент подчеркнул важность развития спорта, сохранения и возрождения спортивных традиций.

«Мы всячески будем поддерживать вас в этом», – сказал А.Бжания.

В поездке главу государства сопровождали руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут.

Об этом сообщает сайт президента.