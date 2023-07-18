ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С АКТИВОМ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. Аслан Бжания провел совещание с активом Очамчырского района по итогам первого полугодия 2023 года. В работе актива принимали участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут, общественность.

На повестке дня стояли вопросы финансово-хозяйственной деятельности, результаты деятельности районных отделений Министерства внутренних дел, филиала РУП «Черноморэнерго».

Доходы бюджета Очамчырского района оказались на 83 млн 523 тыс. рублей меньше прогнозируемого. Такую информацию представил глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.

«При плане доходов в 126 млн 210 тысяч рублей выполнение составило 42 млн 677 тысяч рублей или 33,8%. Это на 83 млн 523 тыс. рублей меньше прогнозируемого. Неисполнение бюджета обусловлено отсутствием сырья – производственной хамсы для шести рыбоперерабатывающих предприятий», – сообщил Бигвава.

На совещании с активом Очамчырского района был также поднят вопрос об апарт-отелях, о рисках и преимуществах.

По словам президента, принятие закона об апарт-отелях является важнейшим вопросом.

«Риски останутся, если их не взять во внимание на первой стадии принятия проекта закона, – сказал А.Бжания. – Но люди, готовившие проект закона, занимаются этим давно и учли все ключевые моменты. Согласно закону, эта программа носит лимитированный характер».

Глава государства продолжил пояснять, что приобретать коммерческую недвижимость не имеют право те, кто не согласен с существованием суверенного государства Абхазия, кто вел вооруженную или невооруженную борьбу против нашего государства.

Далее он сказал, что люди, которые приобретут недвижимость, не будут при этом иметь ни политических, ни гражданских прав, они не будут считаться гражданами Абхазии и не смогут выступить в качестве какой-либо демографической угрозы.

Жители Очамчыры, высказывая свои суждения на тему апартаментов, выразили свое положительное отношение к этому вопросу.

«Мы хотим, чтоб уровень жизни в нашем районе улучшился, мы хотим развития экономики», – сказали они.

Премьер-министр Александр Анкваб, продолжая тему, привел статистику рождаемости и смертности в республике: с 1994 года, с поправкой в 2- 3%, в Абхазии появилось на свет 48 520 человек, умерло – 40 163 человека. Число родившихся превышает число умерших на 8 357 человек.

«А вот цифры родившихся и умерших абхазской национальности: родилось 31 462 человека, умерло 12 833 человека. Здесь число родившихся больше числа умерших на 18 629 человек. Эти цифры адресуются тем, кто посыпает голову пеплом, кто связывает демографию с апарт-отелями, гостиницами и экскурсиями», – сказал премьер-министр.

Глава правительства считает, что надо опасаться не апарт-телей, а таких болезней, как Covid, проблем с выявлением болезней на ранних стадиях, низкого уровня медицины, а также аварий на дорогах и наркотиков, которые представляют реальную угрозу демографии.

«До 90 процентов погибших в автоавариях – это абхазы. Вот чего надо опасаться. Вот где нужна реальная, серьезная полемика – как сделать так, чтобы гибло меньше абхазов в автомобильных авариях, от болезней. Эта полемика достойна уважения и поддержки. А всё остальное – это спекуляции вокруг экономики, настоянные на масле, которое называется «политика». Тезис такой: «Мы не дадим им сделать, мы придем к власти, и сделаем это сами». И это не только в отношении апарт-отелей», – отметил Александр Анкваб.

Об этом сообщает сайт президента.