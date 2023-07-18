ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 46 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1497 нарушений правил дорожного движения, из которых 60 – нарушение норм тонирования автостекол.