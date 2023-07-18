КРАЖА ИЗ АВТОМОБИЛЯ РАСКРЫТА
Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. Кража из автомобиля, имевшая место в г. Новый Афон, оперативно раскрыта сотрудниками УУР МВД совместно с сотрудниками уголовного розыска и оперативным составом Новоафонского отделения милиции отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Задержан подозреваемый – Геворкян Артур Артурович 1998 г.р., житель с. Баслата Сухумского района, который уже дал признательные показания в содеянном.
В результате проведения оперативно-розыскных и следственно-оперативных мероприятий похищенное имущество изъято.
В отношении гражданина Геворкян по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело. Расследование проводит орган предварительного следствия Гудаутского отдела внутренних дел. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.