НЕВРОЛОГИ АБХАЗИИ ПОВЫСИЛИ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. Врачи Сухумской городской клинической больницы – заведующая отделением неврологии Ирина Ашуба и невролог Мактина Чукбар приняли участие в «Нейрофоруме – 2023». Это ведущая научно-образовательная площадка в России, аккумулирующая новейшие данные передовых научных исследований в области неврологии и нейронаук, нейровизуализации, кардионеврологии, нейроинфекции и нейрореаниматологии.

Также, по приглашению профессора заведующего отделением реабилитации психоневрологических больных Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Дениса Захарова, невролог врач Городской клинической больницы Альбина Ходжава, приняла участие в мастер-классах «Программа домашней реабилитации GSC «I-CAN» в сочетании с ботулинотерапией в двигательной реабилитации пациентов со спастическим парезом».

Мастер-классы проводились в Краевых больницах Краснодара №1 и №2.