В ГАЛЕ СОСТОЯТСЯ ПРОЙДЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА
Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. 5 августа в г. Гал Министерство культуры Республики Абхазия совместно с Администрацией райцентра проводет сельскохозяйственную ярмарку-продажу, а также концерт с участием районных творческих коллективов.
Гости и жители Абхазии смогут насладится хорошей музыкой и попробовать продукты, которые производятся в нашей республике.
К участию в ярмарке приглашаются все желающие – художники, ремесленники, владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Заявки принимаются до 1 августа 2023 года.
Запись на участие по номеру +7 (940) 744-50-05.