В ГАЛЕ СОСТОЯТСЯ ПРОЙДЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. 5 августа в г. Гал Министерство культуры Республики Абхазия совместно с Администрацией райцентра проводет сельскохозяйственную ярмарку-продажу, а также концерт с участием районных творческих коллективов.

Гости и жители Абхазии смогут насладится хорошей музыкой и попробовать продукты, которые производятся в нашей республике.