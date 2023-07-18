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Абхазия Информ

В ГАЛЕ СОСТОЯТСЯ ПРОЙДЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

Новости Вторник, 18 июля 2023 21:27
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В ГАЛЕ СОСТОЯТСЯ ПРОЙДЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. 5 августа в г. Гал Министерство культуры Республики Абхазия совместно с Администрацией райцентра проводет сельскохозяйственную ярмарку-продажу, а также концерт с участием районных творческих коллективов.

Гости и жители Абхазии смогут насладится хорошей музыкой и попробовать продукты, которые производятся в нашей республике.

К участию в ярмарке приглашаются все желающие – художники, ремесленники, владельцы фермерских и личных хозяйств, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Заявки принимаются до 1 августа 2023 года.

Запись на участие по номеру +7 (940) 744-50-05.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 18 июля 2023 21:27

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