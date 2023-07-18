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Абхазия Информ

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 18 июля 2023 21:28
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ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 18 июля 2023. Абхазия-Информ. Программа празднования Дня Государственного флага Республики Абхазия 23 июля:

11:30 – начало вело и автомотопробега от площади Свободы к Мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба;

12:00 – возложение цветов к Мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба;

12:30 – начало автомотопробега от Мемориала первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба к могиле автора Государственного флага Абхазии Валерия Гамгия в село Кутол Очамчырского района;

19:30 – мотопарад с флагами от Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба до площади имени Сергея Багапш;

20:00 – праздничный концерт с участием государственных творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на площади имени Сергея Багапш.

3 июня 2005 года президент Абхазии Сергей Багапш подписал принятый Народным Собранием – Парламентом – Закон «О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Абхазия «О памятных и праздничных днях в Республике Абхазия»».

С этого времени 23 июля объявлен Днем Государственного флага Республики Абхазия.

Современный государственный флаг Республики Абхазия был утвержден сессией Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года в Сухуме, после принятия решения о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925 года.

Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище. По его длине расположены семь чередующихся равных по ширине полос зеленого и белого цветов, из них четыре зеленых и три белых.

В верхнем углу у древка флага расположен прямоугольник пурпурного цвета размером 0,38 длины флага и шириной в три полосы.

В центре пурпурного прямоугольника вертикально расположена открытая ладонь правой руки белого цвета. Над ладонью полукругом расположены семь пятиконечных звезд белого цвета.

Раскрытая белая ладонь на красном фоне – символ Абхазской государственности. Семь пятиконечных звезд над ладонью – это семь основных областей исторической Абхазии – Садзен (Джигетия), Бзып, Гумаа, Абжуаа, Самырзакан, Дал-Цабал, Псху-Аибга.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 18 июля 2023 21:46

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